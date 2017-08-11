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ФАС признала нарушением сходство этикетки компании из Татарстана с Danone

Экономика и бизнес
11 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

За недобросовестную конкуренцию предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей

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ТАСС, 11 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала актом недобросовестной конкуренции действия ООО УК "Просто молоко" (Татарстан), которая при оформлении упаковки одного из своих продуктов использовала фирменный стиль, имеющий сильное сходство с продукцией Danone. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства в пятницу.

"Недобросовестная конкуренция со стороны ООО УК "Просто молоко" выразилась в использовании при оформлении внешнего вида упаковки производимой и реализуемой компанией молочной продукции "Био йогурт" этикеток, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом, схожих до степени смешения с оформлением упаковки продукции "Био баланс", производимой и реализуемой АО "Данон Россия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате рассмотрения случая на экспертном совете по применению законодательства о недобросовестной конкуренции при ФАС России большинством голосов его члены сошлись во мнении, что упаковки схожи до степени смешения, и признали наличие признаков нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

ФАС выдала компании из Татарстана предписание об устранении нарушения, материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа за недобросовестную конкуренцию. За подобные правонарушения предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

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