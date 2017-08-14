Министра транспорта РФ ждут на отраслевую смену "Территории смыслов"

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ВЛАДИМИР, 14 августа. /ТАСС/. Министр транспорта России Максим Соколов станет одним из гостей смены молодых специалистов транспортной отрасли Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", которая пройдет 14-20 августа во Владимирской области. Специалисты этого направления соберутся на форуме впервые за его историю, сообщили в пресс-службе "Территории смыслов на Клязьме".
"На "Территории смыслов" впервые соберутся молодые специалисты транспортной отрасли. С участниками форума встретятся министр транспорта России Максим Соколов, советник президента РФ Александра Левицкая, заммэра Москвы Максим Ликсутов и другие представители власти и транспортной отрасли", - уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что на встречу с молодежью также приедут первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Смена станет заключительной на форуме в 2017 году. Участниками образовательной программы станут около 1 тыс. молодых отраслевых специалистов со всей страны. В течение недели на площадке форума будет обсуждаться будущее транспортной инфраструктуры страны, тренды и перспективы развития транспортного комплекса России.
На смене продолжит работу Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности, лучшие из которых получат рекомендации на получение грантов в размере 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей.
Партнерами смены стали Министерство транспорта РФ, РЖД, "Аэрофлот", "Совкомфлот", Национальный центр аэронавигационных систем и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения".
Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли".
Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.