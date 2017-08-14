Картофель и другие овощи для пострадавших от паводка в Приморье завезут с Алтая

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС /. Картофель и другие овощи по доступным ценам для пострадавших от паводка в Приморье завезут централизованно с Алтая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Тарана.

"Госпродагентство Приморья планирует завозить картофель и овощи из Алтая. Через две недели там начнется сбор урожая и уже будут известны цены",- приводит пресс-служба слова Тарана.

Губернатор региона Владимир Миклушевский подчеркнул, что объем необходимых закупок должен быть определен в кратчайшие сроки. "Эту работу важно ускорить. Все пострадавшие районы должны быть обеспечены картофелем и овощами по доступным ценам", - заявил глава региона.

По данным администрация края, паводок в Приморье затопил 3,7 тыс. га посевных площадей. Предварительный ущерб предприятиям оценивается в 157 млн рублей. Также пострадали дачные участки и частные огороды в шести муниципальных образованиях. У этих людей полностью погиб урожай картофеля и овощей. Подсчет ущерба от паводка продолжается.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края. На утро 14 августа в крае остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, среди которых 25 детей.