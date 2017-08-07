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Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дороги

Происшествия
7 августа, 11:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

Движение по Транссибу в зоне действия стихии прекращено в обоих направлениях

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Паводок, образовавшийся после сильного ливня в ночь на понедельник, затопил села в южных районах Приморья. Из-за размыва путей Транссибирской магистрали прекращено железнодорожное сообщение края с другими регионами страны.

Наиболее сильно пострадали Хасанский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

"Подтоплены Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка", - говорится в сообщении.

Районы отрезаны, частично потеряна связь

Как отметили в администрации, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Хасанском районе, где находятся популярные на Дальнем Востоке песчаные пляжи. В этом районе оказалась размыта основная автомагистраль, которая соединяет район с остальной частью юга Приморья. Отрезан также пункт пропуска на границе с Китаем "Краскино". Власти Приморья уже обратились к туркомпаниям с просьбой воздержаться от отправки туристических групп в сторону границы с КНР через Хасанский район.

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"Сразу после спада воды приступят к работе 25 самосвалов, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры. По словам директора краевого предприятия "Примавтодор" Дмитрия Горлова, "Надеждинский" филиал этой компании усилен техникой с других филиалов предприятия, в том числе новой, только поступившей по программе модернизации", - сказали в администрации.

В некоторых селах Хасанского района отсутствует электроэнергия. Как уточнили ТАСС в компании "Приморские электрические сети", оперативное восстановление электроснабжения затруднено из-за размыва дорог. "На текущий момент мы на связи со всеми городами и районами. Сбои наблюдаются в Хасанском районе - там из-за порывов сетей сейчас доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах", - говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, в прошлом году администрация края закупила более 20 спутниковых телефонов - сейчас они находятся у глав муниципалитетов.

В Уссурийске вновь введен режим ЧС

Режим ЧС вновь ввели из-за паводка в Уссурийском городском округе. Несколько дней назад в округе отменили действовавший две недели режим чрезвычайной ситуации, который вводили из-за паводка в июле. В понедельник ливень вновь затопил часть улиц Уссурийска, села, сельхозугодья.

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"За половину суток 7 августа обратились 5 тыс. 258 граждан с заявками на подтопление домов и квартир в многоэтажных домах, на отключение электроэнергии", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа. По данным властей, организовано два пункта временного размещения, в которых находятся более 30 человек, в том числе 16 детей.

До сих пор нет электроэнергии в трех поликлиниках и амбулатории в ФАП сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи. Все стационары работают в обычном режиме.

В Уссурийский городской округ направлена группировка Амурского спасательного центра (50 человек, пять единиц техники, пять плавсредств) и Дальневосточного поисково-спасательного отряда (40 человек, пять плавсредств).

Транссиб остановлен

Паводковые воды размыли в понедельник участок Транссибирской магистрали в районе перегона Кипарисово - Раздольное. Проседание железнодорожного полотна привело к сходу грузовых вагонов у села Раздольное в Надеждинском районе. Движение по Транссибирской магистрали прекращено в обоих направлениях.

В настоящее время в Приморье остановлено три пассажирских поезда, в которых находятся 1612 человек. Сейчас их автобусами доставляют в Уссурийск и Владивосток. Временно прекращена продажа билетов на следующие в Приморье поезда.

Для ремонта железнодорожного полотна направлено четыре восстановительных поезда (Уссурийск, Первая речка, Сибирцево, Партизанск). Восстановление движения по одному пути ожидается к вечеру понедельника.

Сильные дожди продолжатся

Всего, по прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник в южных районах Приморского края выпало до 1,5 месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков - 173 - 249 мм зафиксировано в Хасанском районе (метеостанция Барабаш) и в Уссурийске. Синоптики отмечают, что в течение ближайших суток на западе и юго-западе края сохраняется угроза сильных дождей.

"Над российско-китайской границей завис атмосферный фронт, вдоль которого происходит столкновение двух типов воздушных масс - тропического и охотоморского. Судя по всему, этот атмосферный фронт может находиться в данном районе еще как минимум двое суток, продолжая провоцировать сильные ливни и выход рек из берегов", - отметил начальник краевого гидрометцентра Борис Кубай.

По прогнозу, в Хасанском районе и Уссурийском округе 7 августа сохраняется опасность новых подтоплений дорог и сельхозугодий. Паводковая ситуация также может усугубиться на западной территории края, включая бассейны рек Комиссаровка, Илистая, Мельгуновка, Спасовка. Здесь возможен подъем уровня рек на 0,7-1,5 м с подтоплением пойм, участков автодорог, мостов.

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