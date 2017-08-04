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Жителей и гостей Приморья призывают прервать отдых на побережье из-за тайфуна "Нору"

Общество
4 августа, 4:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, августа. /ТАСС

По данным синоптиков, тайфун обрушится на регион 8 августа

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ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Приморскому краю призвало жителей и гостей Приморья, отдыхающих на пляжах, прервать отдых и покинуть побережье в связи с приближением мощного тайфуна "Нору", который, по прогнозу синоптиков, обрушится на край 8 августа. Рекомендации спасателей распространяются в пятницу в Приморье через СМИ и социальные сети.

"Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря", - говорится в рекомендациях МЧС.

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Ранее сообщалось, что в Приморье в четверг из-за приближения тайфуна заблаговременно объявили штормовое предупреждение. Власти Приморья уже начали готовиться к возможному паводку. Введен повышенный режим готовности всех служб жизнеобеспечения. В готовности находятся более 3,5 тыс. человек, 1,6 тыс. единиц техники.

На случай возникновения аварийных ситуаций сформировано более 800 ремонтных бригад разного профиля. В муниципалитетах созданы запасы топлива, медикаментов, расходных материалов для ремонта. Энергетики готовы демонтировать оборудование котельных в местах, где энергообъекты подвергаются затоплению во время паводков.

Как уточнили ТАСС в пятницу в краевом гидрометцентре, выход "Нору" к берегам Приморья ожидается 8 августа. Он принесет до месячной нормы осадков, штормовой ветер до 25-30 м/с. В заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн 4-5 м. Прогнозируется подъем уровня в реках до трех метров с затоплением автодорог, мостов, населенных пунктов и сельхозугодий.

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