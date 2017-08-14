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КРДВ приняла более 400 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток

Экономика и бизнес
14 августа, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Общая сумма инвестиций от желающих получить статус резидента составляет 395,5 млрд рублей

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока с момента вступления в силу федерального закона "О Свободном порте Владивосток" приняла 429 заявок на сумму более 395 млрд рублей от предприятий, желающих стать резидентами этой территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"429 заявок на общую сумму инвестиций 395,5 млрд рублей с момента вступления в силу Федерального закона "О Свободном порте Владивосток" принято Корпорацией развития Дальнего Востока от желающих получить статус резидента в данной зоне. Речь идет о рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях, строительстве транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов и многих других необходимых Дальневосточному региону объектах", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день резидентами Свободного порта Владивосток уже являются более 270 компаний. Общий объем капиталовложений инвестиционный проектов составляет свыше 12 млрд рублей.

За период с 4 по 11 августа КРДВ было подписано восемь соглашений с общим объемом планируемых инвестиций свыше 4,5 млрд рублей.

Проекты новых резидентов

В 2019 году планирует запустить в эксплуатацию газонаполнительную станцию сжиженных газов производительностью 20 тыс. тонн в год ООО "УссурНефтеПродукт". Строительство объекта, в том числе железнодорожной эстакады, оценивается в 30,5 млн рублей.

В результате реализации проекта компании "Цветы жизни" во Владивостоке появится сеть детских клиник, оснащенных специализированным оборудованием. На приобретение оборудования и реконструкцию арендованного помещения резиденту потребуется 9,7 млн рублей.

Специальная инфраструктура для экотуризма и рыбалки в 2020 году будет создана на полуострове Песчаном в районе Владивостока. Компания-учредитель ООО "Виноград-8" планирует предоставление мест для краткосрочного проживания и организацию экскурсий. Проект также предполагает выращивание собственной растительной и животноводческой продукции. Сумма заявленных инвестиций - 5,7 млн рублей.

Жилой комплекс "Союз", рассчитанный на 621 квартиру, с коммерческими помещениями и трехуровневой парковкой, появится во Владивостоке благодаря резиденту "Восток Строй Союз". Общая площадь трех 24-этажных зданий класса "Комфорт" составит свыше 40 тыс. кв. м, сумма заявленных инвестиций - 1,421 млрд рублей. С намерениями построить жилой комплекс во Владивостоке выступила еще одна компания - ООО "РКСК". Новый микрорайон "Три богатыря" с собственной инфраструктурой разместится в экологически чистой зоне с видом на Уссурийский залив, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Инициатива ООО "Азимут" направлена на экологическое оздоровление Шкотовского района и еще трех городских округов Приморского края - Большой Камень, Артемовского и Партизанского. Компания рассчитывает в 2018 году построить комплекс по переработке ТБО, отходов производства и потребления мощностью 120 тонн в сутки. В настоящее время готовятся документы на проведение работ по оценке воздействия объекта на окружающую среду. Объем инвестиций составит 723 млн рублей.

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