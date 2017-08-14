"Дочка" госкорпорации "Ростех" стала единственным поставщиком лекарств для ФСИН

Оленеводы Арктики, Сибири и Дальнего Востока поучаствуют во Всемирном конгрессе в ШвецииОбщество 14 августа, 14:56
Гостям ВЭФ-2017 на "Улице Дальнего Востока" представят визитные карточки регионовВ стране 14 августа, 14:49
Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата "6+1"Международная панорама 14 августа, 14:49
IAAF не имела претензий к российским спортсменам по поводу соблюдения регламента на ЧМСпорт 14 августа, 14:44
Первый международный фестиваль тувинской баранины стартовал под КызыломНовости партнеров 14 августа, 14:40
"Барселона" договорилась с "Гуанчжоу Эвергранд" о трансфере Паулиньо за €40 млнСпорт 14 августа, 14:37
Лучшие животноводы Тувы получили солнечные электростанцииНовости партнеров 14 августа, 14:34
Порт Антверпен прекратил прием судов из-за аварии контейнеровоза из ГонконгаТранспорт 14 августа, 14:27
Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабановНовости партнеров 14 августа, 14:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство назначило "Нацимбио", дочернюю компанию госкорпорации "Ростех", единственным поставщиком лекарств для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в 2017-2018 гг., говорится в документе, опубликованном на официальном интренет-портале правовой информации.
Фармацевтические активы госкорпорации "Ростех" объединены в холдинге "Национальная иммунобиологическая компания". "Нацимбио" учреждена в 2013 г. и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.
В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.
Стратегия развития холдинга предусматривает выработку к 2020 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП на производственных мощностях предприятий, входящих в его структуру.