"Дочка" госкорпорации "Ростех" стала единственным поставщиком лекарств для ФСИН

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство назначило "Нацимбио", дочернюю компанию госкорпорации "Ростех", единственным поставщиком лекарств для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в 2017-2018 гг., говорится в документе, опубликованном на официальном интренет-портале правовой информации.

Фармацевтические активы госкорпорации "Ростех" объединены в холдинге "Национальная иммунобиологическая компания". "Нацимбио" учреждена в 2013 г. и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.

Стратегия развития холдинга предусматривает выработку к 2020 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП на производственных мощностях предприятий, входящих в его структуру.