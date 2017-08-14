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Источник: межправсовет ЕврАзЭС одобрил дорожную карту по развитию авиасообщения

Экономика и бизнес
14 августа, 15:14 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, августа /ТАСС

Ранее сообщалось, что принятие документа тормозят разногласия Москвы и Астаны

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АСТАНА, 14 августа, /ТАСС/. Межправсовет Евразийского экономического союза одобрил дорожную карту по развитию авиасообщения. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с итогами заседания Евразийского межправительственного экономического совета.

"Да, одобрили", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что принятие документа тормозят разногласия Москвы и Астаны: авиационные власти России и Казахстана не смогли найти компромисс по вопросу полетов по транссибирским маршрутам и назначению второго перевозчика из РФ по направлению в Казахстан. Казахстанская авиакомпания Air Astana рассчитывала беспошлинно выйти на транссибирский маршрут, однако российская сторона такого права ей не дала. Власти Казахстана в ответ грозили остановить рейсы "Аэрофлота" в страну, а также не давали разрешение на назначение второго перевозчика из РФ.

В июне министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 г. По словам источника ТАСС, в части авиарынка речь идет о равных тарифных условиях аэропортового сбора для всех авиакомпаний ЕврАзЭС и одинаковых сборах за аэронавигационное обслуживание. По его словам, эти решения должны быть реализованы в течение 2018-2019 годов, с 2020 года эти равные условия должны быть установлены.

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