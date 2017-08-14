Главы правительств ЕврАзЭС обсудили насущные вопросы и посетили ЭКСПО-2017

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза утвердили дорожную карту по реализации основных направлений скоординированной транспортной политики в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны, в том числе, поручения совета, связанные с работой по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕврАзЭС, а также документы, связанные с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений.

Выступивший на заседании премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что странам ЕврАзЭС в 2017 году удалось добиться неплохих результатов.

Подписание состоялось

Главы правительств ЕврАзЭС распорядились создать комиссию по расследованию авиационных происшествий в рамках союза и дали поручение о мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства - члены Евразийского экономического союза из Китая. Было подписано поручение Евразийского межправительственного совета о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕврАзЭС.

Участники заседания также дали поручение, связанное с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве - члене объединения для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза. Среди подписанных документов - поручение совета "О доступе экспортеров - государств - членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов РФ".

Кроме того, руководители кабминов подписали распоряжение "о некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Союза".

Всего было подписано восемь документов.

"Неплохие результаты"

"Та экономическая статистика, которой мы располагаем, говорит о конкретных результатах нашей совместной работы, и эти результаты неплохие", - заявил глава российского правительства, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

По словам Медведева, объем внутренней и внешней торговли стран союза за первые четыре месяца 2017 года вырос более чем на четверть, а объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%. Также улучшается товарная структура - снижается доля энергетических товаров. Чтобы закрепить эту динамику, российский премьер призвал совершенствовать правила для бизнеса и устранять барьеры на пути движения товаров и услуг.

Затронув тему создания единого цифрового пространства союза, он отметил, что в России программа по развитию цифровой экономики уже утверждена, однако аналогичные процессы нужно вести и в других странах союза. Медведев также выразил надежду на завершение внутригосударственных процедур, касающихся соглашения по созданию механизма прослеживаемости товаров.

Медведев высказался также по социальным вопросам, в том числе связанным с гарантиями и пенсионным обеспечением. "Необходимо продолжить работу для того, чтобы выйти окончательно на будущий договор о пенсионном обеспечении", - отметил он.

В 2018 году, когда Россия будет председательствовать в ЕврАзЭС, ее приоритетами в работе станут инвестиционный климат, поддержка экспорта и международное взаимодействие, заявил Медведев. "В рамках председательства планируем уделить внимание как текущим темам, включая пресловутые изъятия и ограничения, так и стратегическим задачам на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействие с международными партнерами", - подчеркнул он.

Обсуждение прав

Решение о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений на территории стран ЕврАзЭС может быть принято в ближайшее время, заявил, выступая на заседании совета, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. "Не до конца у нас еще решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также мы сейчас в узком формате обсудили. На национальном уровне у нас появляются барьеры в части признания квалификации - это касалось вопроса водительских удостоверений - также сейчас обсуждение было. И я думаю, с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время будет", - сказал он.

Вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений предложила обсудить армянская сторона.

"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕврАзЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу этого договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕврАзЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве - члене ЕврАзЭС", - отмечается в пресс-релизе совета.

Цифровое развитие

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян отметил, что страны ЕврАзЭС намерены до конца года согласовать стратегию цифрового развития объединения. "Тема номер один сегодняшней повестки дня, как отметили главы правительств, - это цифровая трансформация. Мы договорились о том, что необходимо проводить согласованную цифровую политику, особенно в тех сферах экономической деятельности, полномочия по которым переданы наднациональному органу", - отметил Саркисян.

По его словам, страны ЕврАзЭС разрабатывают стратегию, включающую следующие направления: оцифровку общих рынков, оцифровку, связанную с инфраструктурой, системами управления и вопросами безопасности.

"Перечень таких инициатив мы представили нашим коллегам для обсуждения - порядка 10 проектов - и ждем от них предложений и замечаний", - пояснил председатель коллегии ЕЭК. Он уточнил, что после этого стратегия цифрового развития будет вынесена на утверждение рабочей группы, которая создана по поручению президентов стран ЕврАзЭС.

"Мы должны успеть на очередном заседании межправсовета представить доработанный проект с учетом замечаний сторон, с тем чтобы в конце года мы сумели уже представить документ для обсуждения глав государств", - подчеркнул Саркисян.

ЭКСПО-2017

По окончании заседания совета его участники посетили проходящую в Астане Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2017. Главы кабминов стран "пятерки" начали экскурсию по выставке с павильона России. Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов представил им мультимедийный тоннель "Портал энергии", который демонстрирует трансформацию энергии земных глубин в энергию будущего, а также рассказал о результатах работы компании. Заместитель главы Росатома Сергей Новиков и первый замглавы ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка рассказали премьерам о новейших разработках в сфере атомной энергетики. В частности, глав правительств заинтересовал проект ледокола "Лидер".

После этого премьеры посетили "полярную зону" павильона, где расположен фрагмент настоящего айсберга. Также участникам саммита глав правительств ЕврАзЭС рассказали об инновационных разработках Санкт-Петербурга в сфере энергетики.

Во время посещения российского павильона Медведев отметил, что Россия уже подала официальную заявку на право проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-2025. "Рассчитываем на помощь друзей и коллег [по ЕврАзЭС в защите заявки]", - сказал он коллегам-премьерам.

После российского павильона премьеры посетили павильон Белоруссии. Медведеву и другим главам правительств показали разработки машиностроителей - модели зерноуборочного комбайна, электробуса Vitovt Max Electro (экоавтобуса МАЗ). Глава российского правительства также ознакомился с разработками Белоруссии в сфере улучшения городской среды, экологии. Ему рассказали, что сейчас белорусские производители сосредоточены на работе над альтернативной энергетикой, энергосберегающей техникой, энергоэффективным строительством.

Премьер также зашел в магазин при павильоне, в котором продается сувенирная продукция, текстиль национальных производителей и внимательно осмотрел все полки.

Далее глава российского правительства вместе с казахстанским премьером и главой ЕЭК осмотрели павильон Казахстана. В национальной части павильона главам правительств с помощью интерактивных элементов рассказали о традициях гостеприимства, обычаях казахов. Гостям продемонстрировали инсталляцию "Нити жизни", которая расположена у входа в павильон. Прикоснувшись к струнам этой инсталляции, можно услышать отрывок из музыкального произведения.

Затем на 8 этаже павильона, который называется "Астана будущего", Медведев прошел по "небесному мосту". Стеклянный мост, расположенный на самом верхнем этаже павильона, позволяет увидеть все, что происходит на первом этаже.