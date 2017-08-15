Объемы добычи золота на Чукотке снизились на 13%

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ТАСС, 15 августа. Объемы добычи рудного золота на Чукотке снизились в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13% и 20% по серебру. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
"Объем добычи золота в округе с января по август 2017 года составил 14,6 тонны и 76 тонн серебра, что, соответственно, на 13% и на 20% меньше показателей 2016 года. Это связано главным образом с уменьшениями запасов металла и содержания его в недрах на месторождениях "Купол" и "Двойное", - сообщила пресс-служба.
В настоящее время добычу рудного золота в регионе ведут пять предприятий. Больше всего драгметалла - 5,6 тонны золота и 64,7 тонны серебра - добыто "Чукотской горно-геологической компанией" на месторождении "Купол". Месторождение "Двойное" компании "Северное Золото" дало 4,4 тонны рудного золота и 6,9 тонны серебра.
Что касается россыпного золота, то с начала года компании Чукотки добыли 1,1 тонны этого металла.
Ранее в интервью ТАСС губернатор региона Роман Копин заявлял, что регион сейчас находится в той ситуации, когда крупные проекты начинают вырабатываться, а новые только подходят к реализации. И поэтому 2017-2019 годы для Чукотки будут довольно сложными и отмечены снижением добычи драгметалла. В настоящее время на Чукотке добывается до 30 тонн золота в год.