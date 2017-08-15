Индексация тарифов на транспортировку газа может произойти в 2017 г

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Решение о индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей может быть принято до конца текущего года, заявил журналистам замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы полагаем, что такое решение может быть принято (до конца 2017 года - ред.). Вопрос в установленном порядке по итогам рассмотрения тарифа в ФАС был направлен в правительство. Пока никаких решений по предоставленной информации мы не получали", - отметил он.

Голомолзин добавил, что любое решение по изменению или сохранению тарифа на транспортировку газа независимых производителей не повлияет на конечные тарифы для потребителей газа. Решение по ним ФАС приняла еще в конце июня.

Правление ФАС 6 июля должно было рассматривать вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых компаний, однако этот вопрос был снят с повестки по инициативе главы ведомства Игоря Артемьева. По его словам, идея повышения тарифов на транспорт газа для независимых производителей не находит поддержки в правительстве, индексация может быть заморожена еще на один год. При этом Артемьев отмечал, что "Газпром" и Минэнерго выступают за индексацию тарифа.

В 2016 году правление ФАС так и не смогло принять решения об индексации тарифа, ведомство отложило его повышение на 2017 год.