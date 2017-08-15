Украина предложила Ирану возможности для экспорта нефтепродуктов в Европу

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ТАСС, 15 августа. Иран и Украина обсудили возможности сотрудничества в области энергетики и экспорта иранской нефтяной продукции в Европу, сообщает официальное агентство миннефти Ирана Shana.
"Наше сотрудничество не ограничится только торговлей, мы можем и должны сотрудничать и в области инвестиций в энергетику", - сказал посол Украины в Тегеране Сергей Бурдиляк на встрече с замминистра нефти Ирана по нефтехимии Мерзиех Шахдайи. Он также отметил, что Украина может предоставить свою транспортную сеть для экспорта иранской продукции в Европу.
"Мы обсуждали вопрос создания экспортного хаба на Украине для поставки нефтехимической продукции Ирана в Европу, а также использование сырья с украинских НПЗ для поставки в Иран", - добавила замминистра.
По ее словам, экспорт иранской нефтехимии на Украину за первое полугодие 2017 года вырос на 70% год к году.