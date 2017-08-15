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ЕC считает преждевременными разговоры о временном торговом союзе с Великобританией

Экономика и бизнес
15 августа, 16:49 UTC+3 ТАСС

Представитель Европарламента считает, что на данном этапе важнее подумать о защите прав граждан и добиться финансового соглашения

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ТАСС, 15 августа. Предложение о создании временного таможенного союза между ЕС и Великобританией после выхода последней из Евросоюза на данный момент представляется нереальным. Об этом заявил во вторник представитель Европарламента на переговорах по вопросу Brexit Ги Верхофстадт.

"Быть одновременно внутри и вне таможенного союза, а также иметь "невидимые границы" - это фантазия. Для начала нужно защитить права граждан и добиться финансового соглашения", - написал Верхофстадт в своем Twitter.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что предложит ЕС заключить временный таможенный союз для предотвращения хаоса на границах Соединенного Королевства после его выхода из ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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