ЕC считает преждевременными разговоры о временном торговом союзе с Великобританией

ТАСС, 15 августа. Предложение о создании временного таможенного союза между ЕС и Великобританией после выхода последней из Евросоюза на данный момент представляется нереальным. Об этом заявил во вторник представитель Европарламента на переговорах по вопросу Brexit Ги Верхофстадт.

"Быть одновременно внутри и вне таможенного союза, а также иметь "невидимые границы" - это фантазия. Для начала нужно защитить права граждан и добиться финансового соглашения", - написал Верхофстадт в своем Twitter.

To be in & out of the Customs Union & "invisible borders" is a fantasy. First need to secure citizens rights & a financial settlement — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) August 15, 2017

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что предложит ЕС заключить временный таможенный союз для предотвращения хаоса на границах Соединенного Королевства после его выхода из ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.