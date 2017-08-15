Mazda отзывает в США 80 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания Mazda отзывает в США около 80 тыс. машин для замены подушек безопасности производства фирмы Takata. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press (AP), отзыв распространяется на модели CX-7, CX-9 и Mazda 6 2007-2009 годов выпуска, а также 2012 года.
Компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные ею подушки безопасности из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 120 млн автомобилей.