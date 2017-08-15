Украина нарастила внешнеторговый оборот с РФ за шесть месяцев

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Украина в первом полугодии 2017 г. увеличила экспорт товаров в Россию на 26,4%, до $1,93 млрд, импорт - на 41,5%, до $2,99 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

Сальдо торгового баланса Украины с Российской Федерацией в первом полугодии 2017 года сложилось отрицательным и составило $1,054 млрд.

В то же время сальдо торговли услугами в первом полугодии было положительным: экспорт услуг в Российскую Федерацию за отчетный период вырос на 11,7% и составил $1,645 млрд, а импорт - на 17,6%, до $208 млн.