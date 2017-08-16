Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правообладатель Ждуна подал иск к компании по производству игрушек на 5 млн рублей

Экономика и бизнес
16 августа, 10:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, августа. /ТАСС

Предварительное судебное заседание состоится 15 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Правообладатель бренда Ждуна - "Сиди лэнд контакт" - подал иск к компании "Играмир" на 5 млн рублей за нарушение исключительных прав, сообщается в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Смотрите также

Вжух, и получился мем: что общего между "шерстяным волчарой" и бровями Брежнева

"Назначить предварительное судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции на 15 сентября 2017 года", - говорится в определении суда.

Там отмечается, что компания "Играмир" должна предоставить сведения об объемах реализации "Мягкой игрушки "Инопланетянин" 20 см" в 2017 году. По данным официального сайта компании, фирма изготавливает игрушки под заказ по любому эскизу. Среди примеров продукции есть игрушки из мультфильмов "Маша и медведь", "Миньоны", "Лило и Стич" и другие.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием сторон.

Компания CD Land приобрел у "мамы" Ждуна, художницы Маргрит ван Брефор, права на использование бренда в феврале, так как увидела возможность творческой реализации образа и его коммерческий потенциал.

Ждун (скульптура под оригинальным названием "Homunculus Loxodontus") был создан Маргрит ван Брефор весной 2016 года для детской больницы в Лейдене (Нидерланды). Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Скульптура приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета после публикации на одном из популярных сайтов рунета.

Смотрите также

Факультет журналистики МГУ завел своего Ждуна

Мультсериал про Ждуна может появиться уже в конце 2017 года

Ждун может стать блогером и певцом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
3
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
4
Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершено
5
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии
6
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера Сладкое
7
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама