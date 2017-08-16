Правообладатель Ждуна подал иск к компании по производству игрушек на 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Правообладатель бренда Ждуна - "Сиди лэнд контакт" - подал иск к компании "Играмир" на 5 млн рублей за нарушение исключительных прав, сообщается в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Назначить предварительное судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции на 15 сентября 2017 года", - говорится в определении суда.

Там отмечается, что компания "Играмир" должна предоставить сведения об объемах реализации "Мягкой игрушки "Инопланетянин" 20 см" в 2017 году. По данным официального сайта компании, фирма изготавливает игрушки под заказ по любому эскизу. Среди примеров продукции есть игрушки из мультфильмов "Маша и медведь", "Миньоны", "Лило и Стич" и другие.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием сторон.

Компания CD Land приобрел у "мамы" Ждуна, художницы Маргрит ван Брефор, права на использование бренда в феврале, так как увидела возможность творческой реализации образа и его коммерческий потенциал.

Ждун (скульптура под оригинальным названием "Homunculus Loxodontus") был создан Маргрит ван Брефор весной 2016 года для детской больницы в Лейдене (Нидерланды). Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Скульптура приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета после публикации на одном из популярных сайтов рунета.