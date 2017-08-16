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Среди основных партнеров Украины по экспорту оказались ЕС, РФ и Турция

Экономика и бизнес
16 августа, 12:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Как отметили в минэкономразвития страны, в первом полугодии 2017 года экспорт товаров Украины вырос на 24,2%

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Европейский Союз, Россия, Турция, Индия и Египет остаются крупнейшими торговыми партнерами Украины по экспорту товаров. Такие данные в среду обнародовало министерство экономического развития и торговли Украины.

"В ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины в экспорте товаров вошли: страны Европейского Союза (39,8%), Российская Федерация (9,4%), Турция (6,1%), Индия (5,5%), Египет (5,3%)", - проинформировало министерство. При этом уточняется, что экспорт товаров в страны ЕС Украина увеличила на 26,1% ($1,7 млрд), сейчас он составляется $8,2 млрд.

В целом, как отметили в минэкономразвития, "в первом полугодии 2017 года экспорт товаров Украины вырос на 24,2% по сравнению с этим же периодом 2016 года и составил $20,7 млрд". В структуре экспорта товаров наибольшую долю традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности (42% от общего экспорта товаров), продукция металлургического комплекса (23%), продукция машиностроения (11,4%), минеральные продукты (9,6%).

Накануне государственная служба статистики Украины сообщила, что страна в первом полугодии 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 26,4%, до $1,93 млрд, импорт - на 41,5%, до $2,99 млрд. Сальдо торгового баланса Украины с Российской Федерацией в первом полугодии 2017 года оказалось отрицательным и составило $1,054 млрд. В то же время сальдо торговли услугами в первом полугодии было положительным: экспорт услуг в Российскую Федерацию за отчетный период вырос на 11,7% и составил $1,645 млрд, а импорт - на 17,6%, до $208 млн.

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