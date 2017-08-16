АРБ: письмо сотрудника "Альфа Капитал" нарушает конкуренцию на финансовом рынке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал письменное предупреждение сотрудника "Альфа Капитала" клиентов компании о нестабильности ряда крупных банков нарушением конкуренции на финансовом рынке и заявил о необходимости внесения изменений в российское законодательство для воздействия на такие практики. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Альфа Капитала" сообщила, что управляющая компания предупредила о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В свою очередь, пресс-служба "Альфа Капитала" заявила, что информация в клиентской рассылке компании о нестабильном положении ряда российских банков не соответствует действительности и является частным мнением аналитика компании.

"Такая информация явно нарушает конкуренцию на финансовом рынке, и, конечно же, в законодательной сфере должна быть прописана процедура по принятию мер в отношении недобросовестных конкурентов. Нужны меры воздействия как на законодательном уровне, так и на этическом уровне", - сказал Тосунян.

Тосунян также призвал участников финансового рынка не провоцировать нервозность на рынке.

"Провоцировать нервозность на рынке и подталкивать клиентов банков к неадекватным действиям - не самая хорошая модель поведения. Клиенты не станут углубляться в детали, и это может быть стрессом для системы в целом", - отметил Тосунян.

Он добавил, что действия со стороны "Альфа Капитала" ставят под сомнение репутацию самого отправителя. "Никогда нельзя дискредитировать банк, потому что банк как организация - это краеугольный камень экономики и общества в целом. Я считаю, что банкам надо обращаться в суд на такого рода действия", - подчеркнул глава АРБ.