Кабмин ФРГ не планирует выдавать Air Berlin дополнительный кредит

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Германии не планирует выдавать дополнительный кредит авиакомпании Air Berlin сверх уже согласованного. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.
"Решение принято, речь идет о €150 млн. Мы полагаем, что этого хватит и надеемся, что теперь нам удастся найти подходящее решение", - отметила Барон.
Во вторник Air Berlin сообщила, что начинает процедуру банкротства. Несмотря на это, авиаперевозчик на протяжении трех месяцев будет выполнять регулярные рейсы.
Правительство ФРГ со своей стороны предоставит кредит в размере €150 млн на период реструктуризации.