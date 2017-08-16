Кабмин ФРГ не планирует выдавать Air Berlin дополнительный кредит

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Германии не планирует выдавать дополнительный кредит авиакомпании Air Berlin сверх уже согласованного. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Решение принято, речь идет о €150 млн. Мы полагаем, что этого хватит и надеемся, что теперь нам удастся найти подходящее решение", - отметила Барон.

Во вторник Air Berlin сообщила, что начинает процедуру банкротства. Несмотря на это, авиаперевозчик на протяжении трех месяцев будет выполнять регулярные рейсы.

Правительство ФРГ со своей стороны предоставит кредит в размере €150 млн на период реструктуризации.