В Калининградской области развивают конкуренцию, чтобы удешевить авиабилеты

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Повышение конкуренции на рынке авиаперевозок с учетом расширения аэропорта Храброво - одна из главных мер для снижения цен на билеты для жителей и гостей Калининградской области. Такое мнение озвучил в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в городе Пионерском временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов.

"Одна из главных, наверное, мер по понижению цен на билеты - это повышение конкуренции. И вот сейчас у нас появляются новые авиакомпании, приходят сюда в аэропорт Храброво, и мы эту работу будем продолжать", - сказал Алиханов.

Врио главы Калининградской области отметил, что вопрос с авиаперевозками для региона стоит "крайне остро", поскольку "это единственный, по сути, безвизовый вариант добраться до основной территории Российской Федерации", а также подчеркнул важность субсидирования перелетов. По его словам, в 2017 году на субсидирование авиабилетов в Калининград выделили порядка 340 млн рублей, а области необходимо еще 150 млн рублей ежегодно.

Алиханов добавил, что в 2016 году региону выделили порядка 400 млн рублей, но 54 млн рублей не были использованы. Объем ассигнований по этому направлению в Калининградскую область в 2017 году, по его словам, сократился примерно на эту сумму.

Касаясь вопроса субсидированных перевозок для Калининграда, присутствовавший на совещании министр транспорта РФ Максим Соколов предложил ввести особый ценовой режим на авиабилеты для отдельных социальных групп, таких как молодежь до 25 лет и пенсионеры.

Алиханов отметил, что, по его мнению, "введение категоризации субсидий позитива никакого не принесет". "У нас был опыт такой в 2011 году, этими субсидиями воспользовалось всего 3 тыс. человек. У нас в этом году уже 300 тыс. воспользовалось субсидированными билетами. Если средств нет дополнительных (на субсидии), то, конечно, ни в коем случае категоризацию не нужно, лучше оставить все как есть, потому что социальный эффект будет крайне негативным", - заключил врио губернатора.