Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс: с момента запуска "Платон" собрал почти 31 млрд рублей в Дорожный фонд

Экономика и бизнес
16 августа, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

По данным министерства, в системе зарегистрировано более 884 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Поступления в Дорожный фонд с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" по состоянию на 15 августа 2017 года превысили 30,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

Смотрите также

Система "Платон": первые результаты и ключевая статистика

Министерство также отмечает рост темпов регистрации перевозчиков в системе "Платон". Так, на текущий момент в системе зарегистрировано более 884 тыс. транспортных средств массой свыше 12 т, что на 13,8 тыс. больше, чем по итогам прошлого месяца.

Кроме того, перевозчикам выдано почти 675,6 тыс. бортовых устройств. Таким образом, 88% транспортных средств российских перевозчиков обеспечены бортовыми устройствами. Общее количество оформленных маршрутных карт составляет 13,7 млн.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

Смотрите также

Система взимания платы с грузовых автомобилей "Платон". Досье

Дальнобойщики допустили создание новой ассоциации для обсуждения "Платона" с властями

Грузоперевозчики выберут дороги для ремонта за счет средств от "Платона"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Введение платы для грузовиков в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Веры Глаголевой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Источник: умерла Вера Глаголева
4
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
5
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
6
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
7
NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon
Темы дня
Новости партнеров
Реклама