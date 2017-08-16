Минтранс: с момента запуска "Платон" собрал почти 31 млрд рублей в Дорожный фонд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Поступления в Дорожный фонд с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" по состоянию на 15 августа 2017 года превысили 30,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

Министерство также отмечает рост темпов регистрации перевозчиков в системе "Платон". Так, на текущий момент в системе зарегистрировано более 884 тыс. транспортных средств массой свыше 12 т, что на 13,8 тыс. больше, чем по итогам прошлого месяца.

Кроме того, перевозчикам выдано почти 675,6 тыс. бортовых устройств. Таким образом, 88% транспортных средств российских перевозчиков обеспечены бортовыми устройствами. Общее количество оформленных маршрутных карт составляет 13,7 млн.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.