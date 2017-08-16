FIAT-Chrysler присоединился к BMW, Intel и Mobileye для создания беспилотных автомобилей

ТАСС, 16 августа. Итало-американский концерн FIAT-Chrysler (FCA) подписал меморандум о взаимопонимании с германским концерном BMW Group, американским производителем микропроцессоров Intel и израильской компанией Mobileye. Согласно распространенному в среду пресс-релизу, FCA присоединится к исследованиям в области алгоритмов работы самоуправляемых автомобилей.

"В рамках сотрудничества компании смогут использовать сильные стороны, мощности и ресурсы друг друга, - говорится в заявлении на сайте FCA. - Одним из драйверов этой стратегии станет размещение инженеров в Германии, а также на объектах в других странах".

Компании планируют разработать универсальную платформу с возможностью настройки уровней автономности транспортного средства. Предполагается, что в последующем она станет доступна для всех автопроизводителей мира. Участники соглашения призывают другие компании присоединиться к их исследованиям, чтобы создать наиболее универсальную платформу.

"Для развития технологий автономного управления крайне важно, чтобы автоконцерны, технологические компании и поставщики компонентов объединяли свои усилия, - заявил исполнительный директор FCA Серджо Маркионне. - Присоединяясь к этому альянсу, FCA получит прямую выгоду от слаженного взаимодействия и сможет серьезно сэкономить благодаря общему видению и целям, которые объединяют компании".

BMW, Intel и Mobileye объявили в июле 2016 года о начале совместной работы над платформой для самоуправляемых автомобилей. Они рассчитывают выпустить на рынок первый совместно разработанный автомобиль уже к 2021 году. До конца 2017 года альянс планирует начать дорожные испытания первых 40 тестовых образцов.

Аналогичные проекты реализуют уже несколько компаний, в том числе американские Tesla и Lyft. Последняя, в частности, заключила соглашение с General Motors, которая инвестировала в Lyft $500 млн с целью в течение года испытать на дорогах США беспилотные электромобили. При этом германский концерн Daimler AG и компания Robert Bosch в начале апреля 2017 года объявили о начале сотрудничества по разработке полностью автономной системы управления автомобилями.