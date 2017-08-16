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В России третью неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%

Экономика и бизнес
16 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В России в период с 8 по 14 августа 2017 г. третью неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,2%, а с начала августа цены снизились на 0,2%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (со 9 по 15 августа 2016 г.) статистическое ведомство зафиксировало нулевую инфляцию. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 14 августа снизилась до уровня 3,8%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,8%, в том числе на белокочанную капусту - 10,6%, картофель, лук, морковь и помидоры - 6,1-9,4%.

Сахар-песок стал дешевле на 1%, гречневая крупа - на 0,7%, куриные яйца - на 0,5%, мясо кур, стерилизованное молоко, шоколадные конфеты, вермишель - на 0,2%. Одновременно цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, сметану, пшеничный хлеб, печенье и водку выросли на 0,1-0,2%.

Цены на бензин увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

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