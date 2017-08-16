Калининград выполнит обязательства по возведению морского терминала в Пионерском

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области готовы к выполнению обязательств, взятых в рамках проекта строительства международного морского терминала в городе Пионерском. Об этом заявил в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в Пионерском временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов.

"Что касается порта в Пионерском <...>, мы от них (обязательств) не отказываемся, и, как только начнется реализация проекта строительства порта, мы приступим к строительству дороги, всю инфраструктуру в части очистных, канализационных сооружений мы уже отторговали, она строится, то есть в этом смысле мы готовимся инфраструктурно к тому, чтобы этот порт заработал. И он, конечно, для нас крайне важен, и нам очень важно начать в этом году", - сказал Алиханов, отметив, что деньги на эти цели уже заложены в бюджет.

Путин обратил внимание участников совещания на необходимость начала реализации проекта в текущем году, указав на его важность с точки зрения обеспечения транспортной доступности Калининграда.

Как сообщал ранее ТАСС, проект строительства международного морского терминала "Пионерский" реализуется в соответствии с поручением президента РФ Минтрансом России совместно с Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области. Причал порта сможет принимать грузы, которые сейчас следуют в Россию, в том числе через литовскую Клайпеду. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 метров, включая круизные суда.

В перспективе, по оценкам специалистов, он сможет обеспечивать обслуживание до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. тонн грузов в год. Проект строительства был одобрен Главгосэкспертизой РФ в декабре 2016 года. Строительство планировалось завершить в 2018 году.