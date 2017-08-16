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В Башкирии разработают единую брендированную упаковку для продажи меда

Экономика и бизнес
16 августа, 17:29 UTC+3 УФА УФА 16, августа. /ТАСС

Глава региона Рустэм Хамитов добавил, что башкирский мед широко известен в стране

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УФА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии намерены разработать единую брендированную упаковку для продажи меда местных производителей. Об этом в среду сообщил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия" Филипом Маккейбом.

Маккейб заметил, что в некоторых странах используют тару для реализации продукции, оформленную в едином стиле. "Единого подхода к упаковке продукции у нас нет, разные компании занимаются реализацией меда, - сказал, в свою очередь, Хамитов. - Но ваша мысль ценна для нас, конечно же, надо работать над единой упаковкой для башкирского меда".

Глава региона добавил, что башкирский мед широко известен в стране. "И этот бренд работает очень сильно. Иногда под видом башкирского меда реализуют некачественную продукцию, но люди все равно покупают. Это касается Москвы, ряда регионов центральной части страны", - сказал Хамитов.

Делегация представителей "Апимондии" находится в Уфе с 15 по 17 августа в рамках подготовки России к кампании на право проведения Международного конгресса пчеловодов в 2021 году. Помимо России (мероприятие планируется провести в Уфе) за это право поборются Дания, Сербия и Словения. Голосование пройдет 3 октября 2017 года на 47-м конгрессе в Стамбуле.

Башкирия, по данным региональных властей, является лидером среди российских регионов по комплексу основных показателей пчеловодства: научно-исследовательской деятельности, количеству пчелиных семей, переработке продукции пчеловодства. В 2016 году в республике произвели 11 тыс. тонн валового меда, в том числе 5,4 тыс. тонн товарного меда (это на 0,6 тыс. тонн меньше, чем годом ранее).

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