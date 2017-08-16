Минсельхоз пока не планирует закупочные интервенции на рынке зерна

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ пока не планирует проведение закупочных интервенций на рынке зерна, сообщил в Волгограде журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Сегодняшний этап не требует вмешательства и применения инструмента от имени государства по интервенциям. Но этот инструмент есть, и в случае необходимой защиты аграриев он будет применен", - сказал Хатуов.

Он уточнил, что на сегодняшний день "по поручению министра, руководителя правительства работает большая аналитическая группа по изучению состояния зернового рынка".

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал, что зерновые интервенции могут начаться в августе.

Минсельхоз РФ утвердил предельный уровень минимальных закупочных цен для проведения интервенций на рынке зерна урожая 2017 года. Документ определяет согласованный с Федеральной антимонопольной службой России предельный уровень минимальных цен, при достижении которых в 2017-2018 годах. проводятся государственные закупочные интервенции в отношении урожая 2017 года. Так, по всем субъектам России установлены цены на следующем уровне: на мягкую продовольственную пшеницу 1 класса - 12,5 тыс. руб. за тоннну, пшеницу 2 класса - 11,5 тыс. руб. за тонну, пшеницу 3 класса - 10,3 тыс. руб. за тонну, пшеницу 4 класса - 9 тыс. руб. за тонну, пшеницу 5 класса - 7,6 тыс. руб. за тонну, на продовольственную рожь группы "А" - 7,4 тыс. руб. за тонну, на ячмень фуражный - 7,6 тыс. руб. за тонну и на зерно кукурузы 3 класса - 7,9 тыс. руб. за тонну.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 г. для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.