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Инвестиционные соглашения привлекли более 53 млрд руб. на Ставрополье

Экономика и бизнес
16 августа, 18:32 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, августа. /ТАСС

Все значимые инвестиционные проекты сопровождаются в режиме "одного окна"

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ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Работа правительства Ставропольского края по формированию благоприятного инвестиционного климата позволила за последние четыре года привлечь в регион более 53 млрд рублей. Такие итоги работы нынешнего кабинета министров региона подвел в среду на заседании председатель местного правительства Андрей Мурга, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

"За последние четыре года заключены 16 инвестиционных соглашений на сумму более 53 млрд рублей, без проведения торгов предоставлены участки для реализации 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 41 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В крае создано 12 региональных индустриальных парков. Общая сумма инвестиций в региональные парки составляет 26,4 млрд рублей, из них в 2016 году инвестировано более 5,7 млрд рублей. Запланировано создание 7 тыс. рабочих мест, из которых более 1 тыс. уже создано.

Все значимые инвестиционные проекты сопровождаются в режиме "одного окна". В 2016 году Ставропольский край принял участие в пилотном проекте по организации работы многофункциональных комплексов для предпринимателей.

Еще одна форма поддержки бизнеса - работа Гарантийного фонда Ставропольского края. В 2017 году фонд одобрил более 50 заявок на общую сумму 658 млн рублей, сумма выданных кредитов под поручительства позволила привлечь организациям более 2 млрд рублей, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Поддержку бизнесменам оказывает и краевой Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала 2017 года он выдал 233 микрозайма на сумму 243 млн рублей. При этом 53% пользователей - представители агробизнеса. "До конца года Фонд планирует выдать микрозаймов всего на 575 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

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