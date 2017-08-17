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Главный политстратег Белого дома заявил, что у США идет "экономическая война" с Китаем

Экономика и бизнес
17 августа, 4:27 UTC+3 ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Стивен Бэннон заявил, что если США "продолжать проигрывать" эту войну, то через 5-10 лет наступит переломный момент, после которого страна не сможет восстановиться

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. США находятся в состоянии "экономической войны" с Китаем, которая может закончиться поражением, после которого Соединенные Штаты не смогут восстановиться. Такое мнение в беседе с журналистом издания American Prospect Робертом Каттнером выразил главный политический стратег администрации президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

"У нас экономическая война с Китаем. <...> Они без стеснения говорят о том, что делают. Один из нас будет гегемоном через 25 или 30 лет, и им окажутся они, если мы продолжим идти по этому пути", - сказал он. Текст статьи, написанной на основе беседы Каттнера и Бэннона, был опубликован в среду на сайте издания.

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"Торговая война ведет в никуда": Вашингтон и Пекин на пороге экономического конфликта

"Для меня экономическая война с Китаем - это все. И мы должны быть маниакально сосредоточены на этом. Если мы продолжим проигрывать ее, то через пять, думаю, от силы 10 лет наступит переломный момент, после которого мы никогда не сможем восстановиться", - отметил главный политстратег Белого дома.

Бэннон также рассказал, что Вашингтон для экономической борьбы с КНР намерен применить положения раздела 301 Закона о торговле от 1974 года. Данный раздел наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры для борьбы с политикой, законодательством или действиями иностранного государства, которые наносят урон американской торговле или являются нарушением международных договоренностей. В случае с Китаем, продолжил стратег Белого дома, речь идет о нарушении интеллектуальных прав работающих там американских компаний, а также занижении цен на сталь и алюминий.

"Мы собираемся одолеть этих ребят. Мы пришли к выводу, что они ведут экономическую войну и они нас побеждают", - добавил Бэннон.

Возможные санкции США

Ранее президент Дональд Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний.

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До этого представитель администрации пояснил суть данного шага Белого дома. Если Лайтхайзер сочтет необходимым проведение расследования в отношении методов торговли Китая, то он будет в состоянии сам инициировать такое разбирательство, которое может продлиться до года. Результатом может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в ситуации с ядерной программой КНДР.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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