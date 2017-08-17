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"Известия": ЦБ обяжет банки предоставлять более подробную информацию о хищениях со счетов

Экономика и бизнес
17 августа, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Как отметили в Центробанке, изменения нужны "для повышения достоверности информации об операционных расходах банков, связанных с осуществлением несанкционированных переводов денежных средств"

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центробанк обяжет российские банки с 2018 года ежемесячно предоставлять экономические показатели инцидентов, связанных с хищениями денежных средств со счетов. Об этом газете "Известия" сообщили в пресс-службе регулятора.

Как заявили изданию в ЦБ, в отчетность войдут суммы, на которые преступники покушались за отчетный период, объем хищений со счетов клиентов, а также объемы средств, возвращенных гражданам (ранее банки не обязаны были это делать). При этом технические данные, указывающие на причины возникновения инцидентов, исключат из отчетов. "Изменения нужны для повышения достоверности информации об операционных расходах банков, связанных с осуществлением несанкционированных переводов денежных средств", - отметили в пресс-службе Центробанка.

Издание отмечает, что с 2013 года все банки ежемесячно сдают ЦБ отчеты о нарушениях, связанных с переводами денежных средств клиентов. С их помощью Банк России аккумулирует статистику по киберпреступлениям.

По данным "Известий", в документах, которые банки направляют в ЦБ сейчас, должны фиксироваться все случаи, связанные с нарушениями при переводе денежных средств клиентами. К ним можно отнести кражи CVV-кода и других данных карты при оплате счета в ресторане или случаи, когда злоумышленники устанавливают на банкоматы специальные считывающие устройства, а затем похищают деньги. Банки предоставляют ЦБ таблицу, где отражены сам факт инцидента со способом нанесения ущерба, его дата, оператор платежной системы, последствия нарушения, предпринятые действия по устранению его последствий, а также факт обращения в правоохранительные органы.

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