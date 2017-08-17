ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию на внутрений рынок новых турбовинтовых самолетов Ил-114 позволит сэкономить порядка $5 млрд за счет отказа от импортных аналогов этой модели. Об этом сообщил в четверг на совещании по развитию гражданской авиации президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы планируем поставить 57 машин на внутренний рынок (взамен устаревших моделей Ан - прим. ТАСС). Это позволит нам сэкономить порядка $5 млрд, которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов", - сказал он.

По его словам, поставки машин ОАК готова будет начать с 2022 года, в 2018 году планируется завершить сертификацию Ил-114.

"Наша задача - выпускать 12 машин в год", - добавил Слюсарь.