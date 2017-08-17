Фонд защиты вкладчиков передадут в управление властям Крыма до конца осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Учрежденный агентством по страхованию вкладов (АСВ) после воссоединения Крыма с Россией Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) будет передан в управление властям полуострова до конца ноября 2017 года . Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

"До конца осени он (ФЗВ) должен перейти в юрисдикцию крымских властей", - сказал Мельников. По его словам, в рамках процедуры передачи властям Крыма Фонд защиты вкладчиков должен провести инвентаризацию и пройти аудиторскую проверку. "Этот процесс был запущен в августе. Все эти процедуры должны быть по закону закончены в течение четырех месяцев, то есть максимальный срок, в течение которого фонд должен стать крымской структурой, - это четыре месяца", - отметил министр.

Мельников полагает, что передача ФЗВ крымским властям позволит повысить возвратность ресурсов, которые были вложены в программу компенсационных выплат вкладчикам украинских банков. Чтобы вернуть часть этих средств, нужно работать с имуществом, которое арестовал Фонд защиты вкладчиков, которое на 99,99% находится на территории Крыма.

"Он (Фонд) арестовал около 300 объектов недвижимости (столы, стулья, банкоматы) и права требования по кредитам в залоге. Как известно, будет принят региональный закон о том, что все кредиты, что до 5 млн рублей, будут списаны, но есть крупные кредиты, которые превышают 5 млн рублей. Сколько таких кредитов - мы выясним в ходе инвентаризации. Фонд арестовал 7 млрд рублей кредитов, считается, что 95% по числу арестованных кредитов - до 5 млн рублей, но, видимо, 80% по сумме приходится на кредиты, которые по сумме свыше 5 млн рублей", - рассказал глава ведомства.

По его словам, взыскивать крупные кредиты с крымских компаний нужно с осторожностью, чтобы не повредить развитию экономики региона. "Мы должны проявить некоторую деликатность с тем, чтобы это долговое бремя по взысканию долга с этих заемщиков не повредило интересам нашей региональной экономики. Сделать это чутко могут только региональные власти. Кроме того, все, что будет взыскано, пойдет в республиканскую казну", - добавил собеседник агентства.

ФЗВ создан в марте 2014 года для защиты интересов вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей - клиентов украинских банков в Крыму. Фонд осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его воссоединения с РФ. Кроме того, фонд осуществляет "права кредитора" и для этого обращается в суды с заявлениями об обеспечении требований, то есть о наложении ареста на имущество крымчан, которые брали кредиты и ипотеку в украинский период Крыма.