Делегация Монголии проведет презентацию международных летних игр "Дети Азии" на ВЭФ

ЯКУТСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Делегация Монголии на площадке ВЭФ во Владивостоке проведет презентацию международных летних игр "Дети Азии", которые в 2020 году пройдут в Улан-Баторе. Об этом сообщили в пресс-службе международного комитета игр "Дети Азии".

"Во время встречи президента Монголии Халтмаагийн Баттулга с делегацией Международного комитета Игр "Дети Азии" стороны договорились о том, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоится презентация игр "Дети Азии", - отмечено в сообщении.

По словам президента Монголии, он лично будет участвовать в подготовке и проведении этих спортивных игр. "Я спортсмен и очень хорошо знаю эту сферу, поэтому буду лично участвовать в подготовке и проведении VII Международных спортивных игр "Дети Азии", - приводятся слова Халтмаагийн Баттулга в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы подготовки спортивных объектов, формирования программы игр, в том числе включение в нее монгольских национальных видов спорта. "Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Игры будут способствовать популяризации занятий спортом среди молодежи Монголии", - цитирует пресс-служба главу государства.

Международные летние спортивные игры "Дети Азии" впервые были проведены в Якутске в 1996 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В 2016 году во время закрытия VI Игр было принято решение впервые провести следующие игры в 2020 году за пределами республики - в Монголии. Кроме того, в феврале 2019 года впервые также будут проведены I зимние международные игры "Дети Азии" на Сахалине на ТОР "Горный воздух". Летние и зимние игры будут проходить под патронатом МОК и ЮНЕСКО.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.