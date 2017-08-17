Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Монголии проведет презентацию международных летних игр "Дети Азии" на ВЭФ

Экономика и бизнес
17 августа, 10:07 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Президент Монголии отметил, что будет "лично участвовать в подготовке и проведении VII Международных спортивных игр"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Делегация Монголии на площадке ВЭФ во Владивостоке проведет презентацию международных летних игр "Дети Азии", которые в 2020 году пройдут в Улан-Баторе. Об этом сообщили в пресс-службе международного комитета игр "Дети Азии".

"Во время встречи президента Монголии Халтмаагийн Баттулга с делегацией Международного комитета Игр "Дети Азии" стороны договорились о том, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоится презентация игр "Дети Азии", - отмечено в сообщении.

По словам президента Монголии, он лично будет участвовать в подготовке и проведении этих спортивных игр. "Я спортсмен и очень хорошо знаю эту сферу, поэтому буду лично участвовать в подготовке и проведении VII Международных спортивных игр "Дети Азии", - приводятся слова Халтмаагийн Баттулга в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы подготовки спортивных объектов, формирования программы игр, в том числе включение в нее монгольских национальных видов спорта. "Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Игры будут способствовать популяризации занятий спортом среди молодежи Монголии", - цитирует пресс-служба главу государства.

Международные летние спортивные игры "Дети Азии" впервые были проведены в Якутске в 1996 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В 2016 году во время закрытия VI Игр было принято решение впервые провести следующие игры в 2020 году за пределами республики - в Монголии. Кроме того, в феврале 2019 года впервые также будут проведены I зимние международные игры "Дети Азии" на Сахалине на ТОР "Горный воздух". Летние и зимние игры будут проходить под патронатом МОК и ЮНЕСКО.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Персоны
Баттулга, Халтмаагийн
Страны
Россия Монголия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама