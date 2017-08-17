ТАСС, 17 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 года. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Я подписал документ, довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Это стратегия развития отрасли до 2030 года. Это важная задача для всей экономики. Среди главных приоритетов стратегии - насыщение внутреннего рынка современной конкурентоспособной продукцией транспортного машиностроения, увеличение ее экспорта", - сказал Медведев.

Как сообщается на сайте правительства, стратегия разработана, в частности, для обеспечения динамичного развития российского транспортного машиностроения и диверсификации экспортного потенциала страны. Речь идет о производстве железнодорожного подвижного состава, трамвайных вагонов и вагонов метро.

В качестве приоритетных направлений развития отрасли определено развитие высокоскоростного и тяжеловесного движения, а также внедрение интеллектуальных систем при эксплуатации грузового подвижного состава ("умный вагон").

"В качестве одного из важнейших результатов выполнения стратегии декларируется реализация потенциала внутреннего рынка с дальнейшей переориентацией продукции российского транспортного машиностроения на зарубежные рынки", - говорится в справке к документу.

Стратегией предусматривается ежегодное увеличение производства локомотивов, трамвайных вагонов и прочего подвижного состава, а также индекса производительности труда в транспортном машиностроении.

Как рассчитывают в кабмине, реализация документа обеспечит вклад данной отрасли в рост ВВП РФ, развитие обрабатывающих отраслей промышленности и диверсификацию экономики.