МЭР поддержало идею создания комиссии по расследованию авиапроисшествий в рамках ЕврАзЭС

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России направило в Минтранс письмо о том, что в целом поддержало предложение о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕврАзЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Минэкономразвития России направило в Минтранс письмо, в котором в целом поддержало предложение о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в МЭР.
Как ранее сообщили СМИ, Минтранс на недавно прошедшем заседании ЕврАзЭС предложил создать в качестве замены Межгосударственного авиационного комитета новую структуру, которая будет заниматься расследованием авиакатастроф. Новая структура может быть организована как на базе ЕврАзЭС, так и вне его.