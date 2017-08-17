МЭР поддержало идею создания комиссии по расследованию авиапроисшествий в рамках ЕврАзЭС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России направило в Минтранс письмо о том, что в целом поддержало предложение о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕврАзЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России направило в Минтранс письмо, в котором в целом поддержало предложение о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в МЭР.

Как ранее сообщили СМИ, Минтранс на недавно прошедшем заседании ЕврАзЭС предложил создать в качестве замены Межгосударственного авиационного комитета новую структуру, которая будет заниматься расследованием авиакатастроф. Новая структура может быть организована как на базе ЕврАзЭС, так и вне его.