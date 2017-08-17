Организаторы фестиваля молодежи и студентов представят на ВЭФ свою региональную программу

ТАСС, 17 августа. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) представят свою региональную программу на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет представлен на Восточном экономическом форуме двумя площадками. Одна из них - интерактивная, где пройдет рабочая встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи с молодыми предпринимателями, осуществляющими деятельность в субъектах РФ", - отметили в оргкомитете ВФМС.

Также в рамках работы экономического форума состоится презентация региональной программы молодежного фестиваля на Дальнем Востоке, выступления молодых предпринимателей с проектами на тему развития дальневосточных регионов.

В первый день ВЭФ на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) запланировано провести дискуссионное ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" с участием представителей четырех самых крупных вузов региона. "Экспертам предлагается обсудить презентации команд в формате дискуссии. По завершении обсуждений модератор площадки предложит зрителям проголосовать за ту или иную концепцию, представленную командами, чтобы выяснить наиболее предпочтительную и ожидаемую модель экономического будущего мира", - сказали организаторы мероприятия.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Место проведения ВЭФ

Ранее сообщалось, что местом проведения Всемирного фестиваля молодежи станут объекты Олимпийского парка. В Ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Олимпийской площади Medals Plaza установят сцену для культурной программы. Главный Медиацентр примет участников научно-образовательной и деловой программы, здесь же развернется молодежный экспоцентр, пройдут выставки и кинопоказы.

"Адлер-арена" станет сценой для участников Мирового молодежного симфонического оркестра, в "Ледяном кубе" откроется танцевальная академия. На трассе "Сочи Автодрома" будут проходить спортивные турниры. В отелях Имеретинского района разместят всех участников фестиваля. Организаторы фестиваля забронировали номера для размещения более 20 тыс. гостей.

В администрации Сочи ТАСС сообщили, что 14 октября на площади у Южного мола морского порта состоится праздничный концерт "Сочи встречает Фестиваль" с участие около 300 делегатов ВФМС. "В сентябре на главных улицах курорта начнут устанавливать конструкции с символикой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, всего будет размещено 384 баннера, 350 флагов и десять декоративно-световых консолей", - рассказали в мэрии курорта.

О Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году он пройдет 6 и 7 сентября на своей традиционной площадке - в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.