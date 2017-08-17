Охотников могут привлечь к регулированию числа кабанов для борьбы с АЧС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность привлечения охотников к регулированию численности диких кабанов в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС). Этот и целый ряд других пунктов, касающихся проблемы АЧС, содержится в опубликованном в четверг перечне поручений главы государства по итогам совещания с правительством 28 июля.

"Рассмотреть вопрос о возможных формах и порядке участия лиц, признаваемых охотниками, в проведении мероприятий по регулированию численности диких кабанов в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания диких кабанов, в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней", - говорится в документе. Путин ждет доклад по этой теме до 20 октября 2017 г.

Президент также поручил в срок до 25 декабря 2017 года "наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за проведением противоэпизоотических мероприятий и регулированием численности диких кабанов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а также на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения". Кроме того, он предписал "представить предложения по упрощению процедуры проведения внеплановых выездных проверок в период действия на территории одного или на территориях нескольких муниципальных образований ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС и других особо опасных болезней животных".

Согласно перечню поручений, в рамках действий по предотвращению распространения АЧС правительство должно будет внести в законодательство изменения, в частности, направленные на "совершенствование правового регулирования в части, касающейся административной ответственности за правонарушения в области охоты и охотничьего хозяйства, в том числе на усиление административной ответственности лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, за непредставление сведений или представление недостоверных сведений о численности охотничьих ресурсов в соответствующих охотничьих угодьях", а также на "установление административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области ветеринарии и охотничьего хозяйства, за неисполнение обязанностей по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней".

Тем же перечнем Путин поручил Роспотребнадзору и Генпрокуратуре РФ "обеспечить проведение проверок организаций торговли и общественного питания, в том числе реализующих свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, в целях выявления и пресечения фактов реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность".