Россия примет участие в международной ярмарке в Измире в качестве страны-партнера

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире откроется для посетителей в пятницу. В 2017 году Россия примет участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представит свою экспозицию. Об этом сообщили организаторы от российской делегации.

Измирская международная ярмарка является знаковым событием в Турции с 85-летней историей и первой торговой выставкой, проводимой в стране. Выставка собирает в своих павильонах около 1,5 млн посетителей, в ней участвует более тысячи компаний из 60 стран мира. По информации турецкой стороны, кроме России свое участие подтвердили Китай, Иран, Ливия, Пакистан, Нигерия, Камерун, Бангладеш, Сьерра-Леоне и другие.

По оценкам организаторов российской экспозиции, участие страны в качестве партнера выставки позволит придать новый импульс дальнейшему развитию внешнеэкономического сотрудничества между государственными структурами и деловыми кругами, в том числе организациями малого и среднего предпринимательства.

"Выставка будет использована в качестве площадки для проведения интенсивных переговоров между официальными лицами, деловыми кругами России и Турции, обсуждения вопросов реализации среднесрочной программы торгово- экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами РФ и Турецкой Республики на 2017-2020 годы, подписания соглашений, меморандумов, протоколов о развитии между региональными органами власти, коммерческими, общественными структурами России и Турции", - говорится в сообщении организаторов российской экспозиции.

Главными темами выставки в этом году стали энергетика и инновации. Российскую делегацию возглавил министр энергетики Александр Новак, а организатором российской экспозиции стало Министерство промышленности и торговли РФ.

"Российские предприниматели, в частности, выступили соорганизаторами круглого стола "Россия - Турция: перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества", который пройдет в ходе ярмарки. Именно в расширении такого сотрудничества представители бизнеса видят успешное будущее наших стран", - сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Турецкие томаты

Одной из самых чувствительных тем переговоров может стать экспорт турецких томатов в Россию. В конце июня министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что республика "не испытывает проблем с экспортом помидоров". "У нас есть рынок Ирака, Болгарии, Румынии. Необходимо производить продовольствие в тех объемах, чтобы соответствовать спросу на рынке, можно найти еще много стран, в которые мы сможем поставлять томаты", - сказал он.

Однако до введения ограничений на поставки Россия являлась крупнейшим потребителем турецких томатов. На ее долю приходилось приблизительно 65% экспорта республики. В связи с этим Турция надеется, что российские власти в скором времени снимут существующий запрет, иначе страна может принять ответные меры.

"Из-за продолжающихся запретов и ограничений на поставки томатов и других овощей мы ощущаем серьезное давление (со стороны местных экспортеров). Мы примем ответные меры, чтобы нейтрализовать это давление, так дальше не может продолжаться", - сказал в начале августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая перед предпринимателями в Анкаре.

По словам министра, предстоящие переговоры на выставке в Измире очень важны для Турции. "Каких-либо ожиданий, связанных с томатами, у нас нет. Их (российские) министерства делают разные заявления. Но мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции", - подчеркнул Зейбекчи.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко заявил, что делегация Минсельхоза РФ не планировала обсуждать в рамках выставки в Измире вопрос поставок турецких помидоров, но готова к таким обсуждениям в случае необходимости.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции на фоне осложнения политических отношений с республикой. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы.

Турция и Россия

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России и Турции по итогам 2016 года составил $15,84 млрд, в том числе российский экспорт - $13,7 млрд, импорт - $2,2 млрд.

В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на минеральные продукты - 65%, металлы и изделия из них -19%.

Основные экспортные товары (свыше 87% всего объема экспорта): природный газ, нефтепродукты, полуфабрикаты из нелегированной стали, алюминий необработанный, уголь каменный, сырая нефть, отходы и лом черных металлов, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный и холоднокатаный, углеводороды ациклические, руды и концентраты железные, пшеница, масло подсолнечное.

Основные импортные товары: машины, оборудование и транспортные средства - 32%, продовольственные товары и сельхозсырье - 24%, текстиль, изделия из него, обувь - 17%, продукция химической промышленности - 11%. Активно развивается инвестиционное сотрудничество сторон.