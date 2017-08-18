Почти четверть акций "КамАЗа" переведены в Россию

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КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Кипрская Avtoinvest Limited, владевшая пакетом акций "КамАЗа", прекратила свое участие в акционерном капитале компании. Об этом сообщила пресс-служба "КамАЗа".
"Новым владельцем 23,54% акций "КамАЗа" является ООО "Автоинвест". Таким образом данный пакет акций переведен в российскую юрисдикцию", - говорится в сообщении.
По данным СПАРК, ООО "Автоинвест", зарегистрированное в 2015 году в Москве, занимается предоставлением финансовых услуг. Владельцами компании являются Pearson Holdings Limited (50%, зарегистрирована в Белизе), генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин (ему принадлежит 30%) и Noelia Holdings Limited (20%, Британские Виргинские острова).
Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - немецкий автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%).
"КамАЗ" занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.