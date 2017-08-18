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Турция намерена заключить соглашение с ЕврАзЭС, не нарушая таможенного союза с ЕС

Экономика и бизнес
18 августа, 15:01 UTC+3 ИЗМИР ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

По словам министра экономики Турции, заключение нового соглашения позитивно скажется на сотрудничестве с Россией

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция хочет заключить соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), не нарушая европейского таможенного союза. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на пленарной сессии в рамках Международной выставки в Измире.

"У Турции есть соглашение с ЕС о таможенном союзе. Мы также хотим заключить соглашение и с ЕврАзЭС, не нарушая его, - подчеркнул министр. - Мы также должны завершить переговоры о режиме свободной торговли, которые мы бы хотели закончить в этом году".

По словам Зейбекчи, "соглашение о свободной торговле приведет к увеличению партнерства между Турцией и Россией".

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