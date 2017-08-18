Турция и Россия согласовали точку выхода на сушу "Турецкого потока"

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Россия и Турция согласовали точку выхода на сушу газопровода "Турецкий поток", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Там одна точка выхода обсуждалась из морской части на сухопутную. Там были разные взгляды, где это должно быть. Изначально согласовывалась точка севернее поселка Кыйыкей. Об этом и договорились, и турецкие партнеры подтвердили. Она наиболее эффективна и оптимальна с экономической и географической точек зрения", - сказал он.

Новак также сообщил, что "Газпром" направил оценку воздействия на окружающую среду для того, чтобы турецкая сторона ее рассмотрела и дала заключение. "Он был вывешен на сайте, проходит обсуждение. Мы надеемся, что уже в ближайшее время будет окончательное принято по нему заключение", - сказал министр.

Он также отметил, что продолжение "Турецкого потока" в настоящее время в постоянном режиме обсуждается с теми, кто заинтересован в получении российского газа. "Греция, Италия, сейчас еще Болгария опять выходит с инициативой, чтобы поставки газа осуществлялись по ее территории. Это все вопросы, которые находятся в работе. Если понадобится, мы можем поставлять и туда, и туда. Главное, чтобы были получены подтверждения Евросоюза, Еврокомиссии относительно этих проектов, чтобы были гарантии реализации этих дорогостоящих инфраструктурных проектов", - отметил он.