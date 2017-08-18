ФАС возбудила дело о картеле на торгах по поставке компьютеров для Москвы и области

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве возбудило дело в отношении ряда компаний, заподозрив их в создании картеля на торгах по поставке программного обеспечения и компьютерной техники для учреждений Москвы и Московской области, в том числе многофункциональных центров (МФЦ). О этом говорится в сообщении ведомства.

Дела возбуждены против ООО "ПК Аквариус", ООО "Проф-ИТ Групп", ООО "Технопрогресс" и ООО "Онлайн Стори". Всего компании участвовали в 10 аукционах по поставке программного обеспечения, компьютерного и серверного оборудования, а также оргтехники на общую сумму более 141 млн руб.

"В ходе торгов участники подавали по одному ценовому предложению и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по всем аукционам составило 1% от начальной (максимальной) цены контрактов", - отмечает ФАС.

Компаниям и их руководителям грозит наказание в соответствии с частью второй статьи 14.32 КоАП. По этой статье штраф для юридических лиц составляет от 1/10 до 1/2 начальной стоимости предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации.

ООО "ПК Аквариус" уже выступает ответчиком по другим делам, которые ведет ФАС - о сговоре на торгах по поставке системных блоков для ГАС "Выборы" Центризберкома, а также поставке суперкомпьютера в Курчатовский институт.