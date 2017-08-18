Новак: РФ по соглашению с Белоруссией может поставить меньше 24 млн т нефти в 2017 году

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Россия имеет возможность поставить в Белоруссию меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных с республикой договоренностей, сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Там есть определенные в рамках подписанных (соглашений) возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн тонн", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность поставить меньше заявленного объема нефти и нужно ли России этот недостаток как-то компенсировать.
Россия и Белоруссия 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Согласно ему, Москва должна была восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы и может увеличить поставки с 2021 года. Минск погасил задолженность перед "Газпромом" в размере $726,2 млн за поставки российского газа в 2016-2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере.