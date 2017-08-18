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Принадлежащие российскому банкиру Вдовину акции Bank M2M Europe арестованы в Латвии

Экономика и бизнес
18 августа, 19:26 UTC+3 РИГА РИГА 18, августа. /ТАСС

По данным агентства LETA, судебный исполнитель запрашивает у банка информацию о количестве принадлежащих Вдовину акций и их видах, накладывая запрет на их отчуждение и перерегистрацию

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РИГА, 18 августа. /ТАСС/. Принадлежащие российскому банкиру Андрею Вдовину акции Bank M2M Europe арестованы в Латвии, сообщает новостное агентство LETA.

Такое решение было принято на основании вердикта Высокого суда Англии от 11 июля о взыскании €7,658 млн в пользу Александра Митрошенкова.

По данным агентства, судебный исполнитель запрашивает у банка информацию о количестве принадлежащих Вдовину акций и их видах, накладывая запрет на их отчуждение и перерегистрацию. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) республики со своей стороны указывает, что Вдовин больше не является акционером банка.

"Сейчас происходит процесс оценки состава новых акционеров банка, в котором принимают участие как КРФК, так и Европейский центральный банк (ЕЦБ)", - отмечает ведомство.

Это подтвердила агентству и представитель банка Инна Берзиня. "После принятия решения со стороны КРФК и ЕЦБ мы сможем предоставить информацию о новой структуре акционеров", - сказала она.

Bank M2M Europe был основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka и на сегодняшний день, согласно данным Латвийской ассоциации коммерческих банков, по размеру активов занимает 19-е место в республике. В мае 2013 года Вдовин приобрел этот банк, став его единственным владельцем. Однако с 2015 года он постепенно снизил количество принадлежащих ему акций, до 56,09% в марте этого года.

Как сообщила на этой неделе газета "Коммерсант", в российский суд был подан иск о признании совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка и одного из бывших собственников "Азбуки вкуса" Вдовина банкротом. Заявление о признании его финансово несостоятельным основано на том, что банкир задолжал Финпромбанку $11 млн. Сам Вдовин не признает наличие этого долга.

Александр Митрошенков является президентом Трансконтинентальной МедиаКомпании, вице-президентом Академии российского телевидения и вице-президентом совета Ассоциации коммуникационных агентств России.

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