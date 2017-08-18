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Мосбиржа остановит торги украинской гривной

Экономика и бизнес
18 августа, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что такое решение было принято из-за отсутствия интереса рынка к инструменту

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московская биржа с 21 августа приостанавливает торги парой украинская гривна/рубль, следует из сообщения Московской биржи.

"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", - говорится в пресс-релизе.

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