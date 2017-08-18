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Внутренний долг РФ уменьшится на 3,54 млрд руб.

Экономика и бизнес
18 августа, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Это произойдет вследствие обмена ОФЗ между Минфином и ЦБ

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ осуществили обмен облигаций федерального займа (ОФЗ), исходя из рыночной оценки стоимостей указанных выпусков облигаций. По результатам обмена внутренний долг России будет сокращен на 3,54 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина.

Так, Минфин обменял ОФЗ выпусков 46005RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS номинальной стоимостью 58,4 млрд рублей на ОФЗ с постоянным купонным доходом выпусков 26207RMFS, 26214RMFS, № 26220RMFS, 26221RMFS и 26222RMFS номинальной стоимостью 54,9 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что в 2017-2019 годах совокупные выплаты по государственному внутреннему долгу РФ могут сократиться как минимум на 18,82 млрд рублей, а в 2017-2036 годах расходы на обслуживание государственных ценных бумаг РФ могут сократиться не менее чем на 3,58 млрд рублей.

Ведомство планирует продолжить осуществлять обмен неликвидных государственных ценных бумаг для дальнейшего повышения ликвидности и развития внутреннего рынка капитала, подчеркнули в пресс-службе.

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