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В Сирии вновь заработал крупнейший завод по выпуску медного кабеля

Экономика и бизнес
19 августа, 6:32 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 19, августа. /ТАСС

Руководитель предприятия уверен, что продукция завода необходима для районов, которые покидают боевики

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ДАМАСК, 19 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Сирии завод по производству медного кабеля вновь заработал в промышленном районе пригорода Дамаска, сообщил журналистам директор предприятия Мухамед Абульхер.

"Наши провода очень востребованы: очень много сейчас восстанавливается линий электропередачи, и львиная доля продукции уходит на эти нужды. Помимо этого, люди тоже начали ремонтировать свои дома. Им также нужны наши провода", - отметил руководитель завода.

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Он добавил, что продукция предприятия нужна, в первую очередь, в районах, которые покидают боевики, с отступлением уничтожающие инфраструктуру, в том числе линии электропередачи. До начала войны в Сирии большая часть продукции шла на экспорт в Европу и Азию.

Промышленный район, где расположен завод, вскоре после начала конфликта оказался в руках боевиков, которые часть оборудования вывезли, часть сломали или сожгли. По словам Абульхера, они "украли все моторы у станков, а сами машины поломали, устроили здесь пожар". "Когда мы пришли сюда, здесь было пепелище", - сказал директор предприятия.

Часть оборудования при восстановлении производства была закуплена в Египте, часть - в Сирии. Сейчас на заводе планируют выпускать 2,5 тыс. тонн продукции в сутки. Первые контракты на поставку за границу медного кабеля предприятие рассчитывает заключить до конца года, в число потенциальных импортеров входит Россия.

"Мы ведем переговоры с Россией. Мы очень заинтересованы в партнерстве. В Россию мы поставляли свой товар до войны, потом был перерыв, сейчас вновь выстраиваем отношения", - пояснил Абульхер.

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