В Сирии вновь заработал крупнейший завод по выпуску медного кабеля

"Нодон синмун": ядерное оружие КНДР не угрожает другим странамМеждународная панорама 19 августа, 7:04
Надаль не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в ЦинциннатиСпорт 19 августа, 6:44
Миллиардер Карл Айкан покинет пост специального советника ТрампаМеждународная панорама 19 августа, 6:35
Без осадков и до 32 градусов жары ожидается в московском регионеМосква 19 августа, 6:28
Цукерберг уходит в двухмесячный отпуск в связи с рождением второй дочериОбщество 19 августа, 4:25
Экс-генпрокурор Венесуэлы: Мадуро причастен к коррупционному скандалу с OdebrechtМеждународная панорама 19 августа, 3:32
Эксперт: защитить бездомных животных можно только объединив усилия государства и обществаОбщество 19 августа, 3:19
El Pais: в Альканаре обнаружены следы взрывчатого вещества, применявшегося ИГМеждународная панорама 19 августа, 2:56
Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью РоссииМеждународная панорама 19 августа, 2:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДАМАСК, 19 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Сирии завод по производству медного кабеля вновь заработал в промышленном районе пригорода Дамаска, сообщил журналистам директор предприятия Мухамед Абульхер.
"Наши провода очень востребованы: очень много сейчас восстанавливается линий электропередачи, и львиная доля продукции уходит на эти нужды. Помимо этого, люди тоже начали ремонтировать свои дома. Им также нужны наши провода", - отметил руководитель завода.
Он добавил, что продукция предприятия нужна, в первую очередь, в районах, которые покидают боевики, с отступлением уничтожающие инфраструктуру, в том числе линии электропередачи. До начала войны в Сирии большая часть продукции шла на экспорт в Европу и Азию.
Промышленный район, где расположен завод, вскоре после начала конфликта оказался в руках боевиков, которые часть оборудования вывезли, часть сломали или сожгли. По словам Абульхера, они "украли все моторы у станков, а сами машины поломали, устроили здесь пожар". "Когда мы пришли сюда, здесь было пепелище", - сказал директор предприятия.
Часть оборудования при восстановлении производства была закуплена в Египте, часть - в Сирии. Сейчас на заводе планируют выпускать 2,5 тыс. тонн продукции в сутки. Первые контракты на поставку за границу медного кабеля предприятие рассчитывает заключить до конца года, в число потенциальных импортеров входит Россия.
"Мы ведем переговоры с Россией. Мы очень заинтересованы в партнерстве. В Россию мы поставляли свой товар до войны, потом был перерыв, сейчас вновь выстраиваем отношения", - пояснил Абульхер.