Правительство распорядилось передать Ростеху акции двух акционерных обществ

ТАСС, 19 августа. Правительство России распорядилось передать госкорпорации Ростех акции предприятий "МТУ "Альтаир" и "ОКБ "Салют". Соответствующий документ был опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Передать Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Обеспечить в 10-месячный срок проведение передачи поручено Росимуществу.

В справке к распоряжению отмечается, что передача акций обусловлена необходимостью сохранения и развития основных специализаций акционерных обществ в сфере обороноспособности и безопасности страны.

"Принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для обеспечения безопасности государства объектов и систем; объединить научные и кадровые потенциалы ОАО "МТУ "Альтаир", АО "ОКБ "Салют" и интегрированных структур госкорпорации; сократить сроки проектирования, разработки и ввода систем в эксплуатацию", - подчеркивается в справке к документу.