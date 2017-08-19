Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство распорядилось передать Ростеху акции двух акционерных обществ

Экономика и бизнес
19 августа, 8:12 UTC+3 ТАСС

Обеспечить проведение передачи поручено Росимуществу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 августа. Правительство России распорядилось передать госкорпорации Ростех акции предприятий "МТУ "Альтаир" и "ОКБ "Салют". Соответствующий документ был опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Передать Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Обеспечить в 10-месячный срок проведение передачи поручено Росимуществу.

В справке к распоряжению отмечается, что передача акций обусловлена необходимостью сохранения и развития основных специализаций акционерных обществ в сфере обороноспособности и безопасности страны.

"Принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для обеспечения безопасности государства объектов и систем; объединить научные и кадровые потенциалы ОАО "МТУ "Альтаир", АО "ОКБ "Салют" и интегрированных структур госкорпорации; сократить сроки проектирования, разработки и ввода систем в эксплуатацию", - подчеркивается в справке к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
3
США осудили расширение полномочий Конституционной ассамблеи Венесуэлы
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-Кдера
6
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
7
Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама