Минтранс готовит предложения о дублере опасного участка трассы на границе с Финляндией

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ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 20 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта готовит предложения о дублере опасного участка на границе с Финляндией в районе Сайменского канала. Об этом в воскресенье сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"После двух трагических случаев мы находимся в тесном контакте с нашими финским коллегами. Мероприятиями по организации дорожного движения мы, конечно, выведем его в эксплуатацию для общественного транспорта на период неблагоприятных погодных условий, но для того, чтобы качественно изменить ситуацию, там надо строить новую траекторию дороги, с новыми мостовыми переходами через Сайменский канал. Это дорогостоящий проект, но предпроектными предложениями с последующим проектированием мы уже занимаемся", - сказал он.
Сайменский канал находится в аренде у Финляндии. На основе договоренности РФ и Финляндии дорога используется для подъезда к таможенному посту, как автомобильная трасса она требованиям не соответствует. Извилистость и особенности климата с перепадом температур и высокой влажностью приводят к тому, что дорога зимой становится скользкой и опасной.
Ранее в интервью ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что участок дороги вдоль Сайменского канала у границы с Финляндией, где неоднократно происходили крупные аварии, кардинально изменить невозможно пока российская сторона не закончит ремонт трассы "Скандинавия".
16 марта 2017 года в результате ДТП с участием автобуса с группой туристов в Выборгском районе Ленобласти (5-й км Сайменского канала) три человека погибли и 21 пострадал. В феврале 2014 года там же в аварии погибли 10 человек.