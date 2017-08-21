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Коллектив завода Toyota в Петербурге вышел из летнего отпуска

Экономика и бизнес
21 августа, 0:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

Завод продолжит работу в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Коллектив завода "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" в Санкт-Петербурге вышел из летнего планового отпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Завод Toyota в Санкт-Петербурге продолжит работу после коллективного отпуска 21 августа в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены", - сказал собеседник агентства.

Коллектив ушел в отпуск 7 августа.

Петербургский завод Toyota собирает обновленный седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Общая сумма инвестиций в развитие площадки к 2016 году оценивалась в 16 млрд рублей. Toyota входит в пятерку самых продаваемых на российском рынке автомобильных марок.

Ранее в коллективный отпуск уходили сотрудники завода Nissan в Петербурге.

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