Коллектив завода Toyota в Петербурге вышел из летнего отпуска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Коллектив завода "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" в Санкт-Петербурге вышел из летнего планового отпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Завод Toyota в Санкт-Петербурге продолжит работу после коллективного отпуска 21 августа в обычном режиме: пять дней в неделю в две смены", - сказал собеседник агентства.

Коллектив ушел в отпуск 7 августа.

Петербургский завод Toyota собирает обновленный седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Общая сумма инвестиций в развитие площадки к 2016 году оценивалась в 16 млрд рублей. Toyota входит в пятерку самых продаваемых на российском рынке автомобильных марок.

Ранее в коллективный отпуск уходили сотрудники завода Nissan в Петербурге.