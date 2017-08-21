В совет директоров Essar Oil войдут четыре кандидата от "Роснефти" и два от Trafigura

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В состав совета директоров индийской Essar Oil, сделку по покупке которой "Роснефть" и консорциум официально завершили 21 августа, войдут четыре представителя "Роснефти", два представителя Trafigura, еще два - UCP, говорится в материалах компании.
"Четырех кандидатов выдвигает "Роснефть", двух - Trafigura, еще двух, включая председателя Тони Фаунтейна, UCP. Кроме того, будет два независимых директора и один исполнительный", - говорится в сообщении.
Все директора, выдвигаемые акционерами, не будут иметь исполнительных полномочий, подчеркивают в компании.
UCP предложила кандидатуру Тони Фаунтейна на пост председателя совета директоров.
В октябре 2016 года "Роснефть" подписала соглашение о приобретении 49% акций Essar Oil Limited. Стоимость приобретения 100% бизнеса в Essar Oil Limited "Роснефтью" и консорциумом международных инвесторов составляет $12,9 млрд.